Giacca lunga da donna in lana monopetto scozzese con risvolto e tasche

Price: 29,00€

(as of Jan 10, 2025 15:50:30 UTC – Details)





Presentazione del nostro cappotto di lana monopetto con risvolto a intaglio da donna, la scelta perfetta per la donna alla moda! Questo cappotto è realizzato in lana di alta qualità, offrendo calore e comfort lussuoso. L’accattivante design scozzese aggiunge un tocco di raffinatezza al tuo guardaroba, facendoti distinguere dalla massa. Il cappotto presenta una chiusura monopetto con revers a tacca, che lo rende semplice ma elegante. Con comode tasche, avrai sempre un posto dove riporre i tuoi oggetti essenziali. Il cappotto è perfetto per una vasta gamma di occasioni, dal lavoro alle uscite informali. Questa è una scelta eccellente per coloro che vogliono rimanere eleganti e confortevoli durante i mesi più freddi. Acquista il tuo oggi!

Questo è un cappotto lungo scozzese con risvolto notch. Giacca da donna 2023 scozzese shacket casual con bottoni in misto lana trench invernale tartan con tasche

Camicia classica lunga scozzese con tasche a maniche lunghe abbottonata camicia da donna

CARATTERISTICHE ELEGANTE: Cappotto a maniche lunghe da donna/Giacca a quadri da donna/Giacche shacket button down per donna/Cappotti invernali da donna 2023/Camicie in flanella con colletto con risvolto per donna/Capispalla a blocchi di colore da donna/Giacche casual con tasche/Trench lungo da donna/Giacche tartan da donna

Facile da abbinare: il cappotto scozzese può essere abbinato a jeans, leggings, gonne, camicette, stivali e altri pezzi per diversi look alla moda.

OCCASIONI: questa giacca shacket color block è perfetta per tutti i giorni, lavoro, viaggi, vacanze, appuntamenti e altre occasioni in inverno.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 40,03 x 30,02 x 5 cm; 550 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 10 dicembre 2023

Produttore ‏ : ‎ PLbSe

ASIN ‏ : ‎ B0CNSZQJKY

Categoria ‏ : ‎ Donna