Giacca Invernale Leggera con Cappuccio e Zip per Donna – Piumino Lungo e Ripiegabile

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

19,99€

(as of Mar 01, 2025 09:13:54 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Informazioni su di noi

La nostra missione è costruire prodotti essenziali per gli utenti di abbigliamento attivo e performante. Il nostro obiettivo è creare prodotti versatili che possano essere indossati in diverse condizioni, che si tratti di escursioni in montagna o di passeggiate in città. Progettando capi di abbigliamento performanti con caratteristiche quali impermeabilità, repellenza alle macchie, asciugatura rapida e calore, Wantdo diventa una parte indispensabile della vita quotidiana dei nostri clienti.

Piumino RDS Giacca leggera da donna Giacca invernale in tessuto 20D 400T ad alta densità Giacca impermeabile impacchettabile Cappotto invernale con cappuccio per donna Caldo cappotto di gommapiuma Piumino di vari colori Giacca impermeabile e antivento

Rimanete al caldo e comodi durante le notti fredde o le giornate ventose con il piumino impacchettabile

Il piumino da donna è realizzato con un tessuto ad alta densità e un soffice isolamento in piuma d’oca che garantisce un calore eccezionale. Il piumino da donna antivento vi aiuterà a stare al caldo anche nelle giornate più fredde.

Il piumino impacchettabile da donna è leggero e salva spazio. Portate con voi il piumino impacchettabile da donna per le escursioni in montagna, per i viaggi all’estero o semplicemente per una passeggiata intorno all’isolato.

Piumino RDS – Il piumino antivento da donna è dotato di RDS, che garantisce che il nostro piumino non proviene da animali sottoposti a trattamento soggettivo o a danni inutili. Ultra leggero e impacchettabile – Il caldo piumino lungo da donna è stato progettato per essere incredibilmente leggero e quindi facile da impacchettare e riporre per le attività all’aperto. Tessuto 20D 400T ad alta densità – La giacca invernale è realizzata con tessuto ad alta densità e tecnologia anti-perforazione per evitare la fuoriuscita di piume. Tessuto idrorepellente – La giacca leggera da donna è realizzata con materiali idrorepellenti che la mantengono asciutta anche in condizioni di umidità. Caratteristiche delle tasche – La giacca puffer da donna è dotata di due tasche esterne per contenere gli oggetti di valore.

Un must da avere per tutte le stagioni

Il caldo piumino da donna è perfetto per ogni stagione, che sia una giornata autunnale o una fredda notte invernale. Potete abbinare la giacca invernale da donna ad altri capi di abbigliamento nei periodi più freddi o indossare il piumino da donna da solo nei periodi più caldi.

Provenienza responsabile

Il piumino leggero da donna è realizzato con materiali in piuma d’oca certificati RDS che aderiscono a pratiche umane e sostenibili, e potete acquistarlo con fiducia. Inoltre, il piumino lungo da donna è sostenibile, duraturo, ultra-pulito e ipoallergenico.

Massimo calore con un peso minimo

Il piumino leggero da donna è la combinazione perfetta di calore e leggerezza. Il piumino da donna con cappuccio pesa solo 200 g circa, e potete indossare il caldo cappotto da donna per avere un calore eccezionale senza appesantirvi.

Ultra leggero e impacchettabile

Il piumino idrorepellente da donna è facile da impacchettare e comodo da trasportare. È possibile riporlo in una piccola borsa da trasporto, che occupa il volume di due mele, e portare con sé il piumino leggero da donna ovunque si vada. Il cappotto da donna impacchettabile con tessuto idrorepellente è la scelta perfetta per le attività all’aperto come l’escursionismo, il campeggio o il lavoro quotidiano.

La giacca invernale lunga da donna accentua la vostra figura piena con una vestibilità vestibilità slim ed elegante. La giacca con cappuccio è dotata di una trapuntatura sagomata intorno alla vita per una vestibilità perfetta. Un nastro elasticizzato all’interno dei polsini e dell’orlo contribuisce a sigillare l’aria fredda e a mantenervi calde e tostate.

La giacca invernale antivento da donna è costruita per offrire prestazioni superiori prestazioni superiori in vari scenari. Il cappotto invernale da donna con cappuccio è elastica e antivento, in modo da proteggere al massimo il viso e il collo dalle viso e il collo dai venti impetuosi e freddi.

Questa calda giacca lunga è dotata di tasche per le mani. Progettato con con in mente la praticità, i leggeri cappotti puffer mantengono ciò che serve a a portata di mano. La giacca puffer da donna consente di riporre e accedere facilmente ai propri effetti personali mentre si è in viaggio. accedere ai propri effetti personali mentre si è in viaggio.

Collezione di Giacche Leggere e Impacchettabili Wantdo QBYR9

Il piumino impacchettabile must-have per tutte le stagioni.

100% piumino RDS

Il cappotto antivento da donna è isolato con il 100% di piumino Responsible Down Standard, che lo rende comprimibile e caldo. Acquistando un cappotto leggero da donna dal Responsible Down Standard, dimostrate il vostro sostegno al miglioramento delle pratiche di benessere degli animali nella catena di approvvigionamento di piuma e piumino.

Tessuto ad alta densità

Il piumino leggero da donna è realizzato in nylon 20D 400T, un tessuto ad alta densità che offre un’eccellente protezione contro le perdite di piume. La costruzione a trapunta del piumino da donna mantiene la piuma al suo posto, assicurandovi calore e comfort per tutto l’inverno.

Ultra leggero e impacchettabile

Il nostro piumino da donna è ultraleggero e facile da impacchettare, per cui è comodo da portare con sé ovunque si vada. Il cappotto invernale leggero da donna può essere riposto in una piccola borsa da trasporto, occupando lo spazio di due mele, ed è idrorepellente, il che lo rende perfetto per le attività all’aperto come l’escursionismo, il campeggio e il pendolarismo al lavoro nelle giornate fredde.

Multifunzionale e versatile

La giacca invernale lunga da donna è ricca di funzioni pratiche. È dotata di due tasche scaldamani con cerniera e di due profonde tasche interne per riporre gli oggetti essenziali. Con questo caldo e leggero cappotto da donna, potrete essere sempre alla moda e pronte ad affrontare il gelo.

Costruito per il calore e il movimento

Il piumino con cappuccio da donna è costruito per offrire prestazioni superiori in vari scenari. Con la pioggia o con il sole, prendete la nostra giacca da montagna e passate dalla città al backcountry. Questa giacca da donna impacchettabile è perfetta per gli spostamenti mattutini, il lavoro, i viaggi e altre attività all’aperto.

Un capo elegante per il guardaroba

La giacca da donna è perfetta per mostrarsi con sicurezza. È disponibile in un’ampia varietà di colori ed è realizzata dopo un’approfondita ricerca e analisi dei dati di oltre 1 milione di clienti per garantire un dimensionamento preciso e una vestibilità ottimale. Questo caldo cappotto invernale da donna è l’aggiunta perfetta al vostro guardaroba.

Recensioni dei clienti

4,4 su 5 stelle 61

4,3 su 5 stelle 139

4,3 su 5 stelle 384

4,0 su 5 stelle 46

3,8 su 5 stelle 937

—

Prezzo

—

— 47,99 €€47,99

— 73,99 €€73,99

—

Resistente alle intemperie

Antivento e impermeabile Caldo e confortevole, resistente all’acqua Antivento e comprimibili e ripiegabili Antivento e comprimibili e ripiegabili Antivento e comprimibili e ripiegabili Antivento e comprimibili e ripiegabili

Tasche

2 tasche per le mani, 1 tasca sul braccio e 2 tasche interne Questo caldo gilet invernale ha 2 tasche per le mani con cerniera, 1 tasca interna e 1 tasca sul petto con cerniera Questa calda giacca da esterno ha 2 tasche scaldamani laterali per riporre i tuoi effetti personali e 1 tasca interna sul petto 2 grandi tasche con cerniera e 2 profonda tasca interna 2 tasche con cerniera Questo cappotto da uomo in cotone ispessito è dotato di 4 accoglienti tasche. Due tasche sul petto, due grandi tasche scaldamani .

Indice impermeabile

Impermeabile 10000 mm H₂O Impermeabile 3000 mm H₂O Impermeabile 3000 mm H₂O Impermeabile 3000 mm H₂O Non impermeabile Impermeabile 3000 mm H₂O

Miglior uso

Abbigliamento quotidiano/lavoro/sci/avventura/snowboard/pattinaggio/escursionismo/arrampicata/viaggi Questo piumino fasion è perfetto per l’escursionismo, l’abbigliamento casual e l’abbigliamento quotidiano. Il gilet invernale con cappuccio è ideale da abbinare a maglioni, jeans o altri capi casual Questa giacca senza maniche sarà un ottimo top da indossare all’aperto, in viaggio o in campeggio Viaggiare, arrampicare, campeggiare, pendolarismo,escursionismo, viaggi Viaggiare, arrampicare, campeggiare, pendolarismo, escursionismo, gite Questo cappotto da uomo in cotone ispessito è dotato di 4 accoglienti tasche. Due tasche sul petto, due grandi tasche scaldamani .

Colore

Blu/Nero/Bianco Nero/Grigio/Navy/Vino Rosso Verde militare/nero/grigio/rosso/blu zaffiro/rosso vino/giallo Nero, Grigio, Blu Rosso, blu, blu scuro, nero, cachi, azzurro, verde Blu Scuro, Nero

Cappuccio

Cappuccio staccabile Cappuccio rimovibile Cappuccio regolabile con coulisse Cappuccio attaccato Cappuccio attaccato Cappuccio regolabile

Caratteristiche principali

Tessuto elastico meccanico opaco 100% 150D Questo gilet invernale in cotone presenta un guscio esterno molto denso e un’imbottitura in cotone isolante Trapuntatura a tripla cucitura per usi più antivento e durevoli Questo piumino leggero è realizzato con il 90% di imbottitura in piumino d’anatra Un tessuto durevole e traspirante utilizzando nylon poliestere e un’imbottitura al 90% di piumino d’anatra Progettato per il massimo comfort, questo cappotto spesso è caratterizzato da un tessuto a quattro strati che offre un isolamento completo.

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 30 x 20 x 2 cm; 340 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 agosto 2020

ASIN ‏ : ‎ B072JC8VWB

Numero modello articolo ‏ : ‎ TGZZ2328

Categoria ‏ : ‎ Donna