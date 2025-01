Giacca Impermeabile Dubliner per Uomo Helly Hansen

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 72,99€

(as of Jan 08, 2025 13:40:28 UTC – Details)





Dal marchio

Realizziamo attrezzature di livello professionale per aiutare le persone a rimanere e a sentirsi vive.

Da più di 140 anni, nella sede in Norvegia, Helly Hansen produce attrezzature di livello professionale che permettono ai clienti di avere uno stile di vita attivo. Tutto ebbe inizio nel 1877, quando il capitano Helly Juell Hansen trovò un modo migliore per proteggersi dalle difficili condizioni ambientali norvegesi.

Scelto dai professionisti

L’abbigliamento Helly Hansen è indossato e apprezzato dai professionisti durante la navigazione negli oceani e in montagna.

Nel 1877…

Il capitano norvegese Helly Juell Hansen voleva trovare un modo migliore per proteggere i suoi marinai dal rigido clima nordico. Applicando olio di lino su tela di cotone, creò un abbigliamento impermeabile.

Nacque così la leggenda

Lui e la moglie Margarethe iniziarono a produrre giacche e pantaloni in “tela cerata” in Norvegia. Il loro abbigliamento impermeabile un successo e vinse il primo premio all’Expo mondiale di Parigi nel 1878.

1970: Lifa – Il primo capo di abbigliamento tecnico da indossare come primo strato

LIFA di HH ha rivoluzionato il settore con l’introduzione dei primi capi in tessuto tecnico da utilizzare sotto l’abbigliamento sportivo. Il tessuto LIFA consente la traspirabilità, allontanando l’umidità dalla pelle e lasciando a chi lo indossa calore e comfort. LIFA rappresenta quello che riteniamo essere oggi il miglior primo strato per l’abbigliamento tecnico.

Tutti gli strati base Lifa

1984: Helly Tech – La soluzione impermeabile e traspirante

Lanciato negli anni ’80, il tessuto impermeabile e traspirante Helly Tech ha vinto premi e stabilito un nuovo standard di prestazioni e protezione. Oggi i tessuti Helly Tech sono progettati per soddisfare le esigenze specifiche di sciatori, velisti e altri professionisti di tutto il mondo.

Tutto HellyTech

2004: Calzature – L’espansione della linea di prodotti offerti alle calzature professionali

In risposta alle loro richieste, alla linea esistente di prodotti sono state aggiunte le calzature. Uno dei nostri primi contributi è stato un pluripremiato stivale da vela. La vasta gamma di scarpe e stivali Helly Hansen è oggi indossata da professionisti e appassionati in montagna, in mare, per strada e sul posto di lavoro in tutto il mondo.

Tutte le calzature da uomo

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 60 x 40 x 40 cm; 453,59 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 aprile 2016

Produttore ‏ : ‎ Helly Hansen

ASIN ‏ : ‎ B01EOX0B4S

Numero modello articolo ‏ : ‎ 62643

Categoria ‏ : ‎ Uomo