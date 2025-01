Giacca Antipioggia Leggera da Uomo con Cappuccio e Dettagli Riflettenti – Ideale per Corsa e Trekking all’Aperto

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Prezzo: 29,90€

(as of Jan 31, 2025 14:40:36 UTC – Details)





Descrizione prodotto

SEMPRE CON TE

Le nostre giacche impermeabili sono dotate di una pratica custodia che consente di piegarle in modo ordinato per poi riporle in uno zaino o in una borsa. In questo modo potrete portarle facilmente con voi o riporle nei vostri guardaroba occupando il minimo spazio.

TESSUTO R-PET

Il tessuto degli impermeabile della linea Perletti Travel sono realizzati con materiale riciclato.

Le bottiglie vengono pulite, ridotte in trucioli, poi pressati e fusi, fino ad ottenere fibre filate di alta qualità.

DETTAGLI CATARIFRANGENTI

Perchè rinunciare a un’uscita all’aperto in una buia giornata di pioggia? Con un impermeabile Perletti si è sempre visibili. Le strisce riflettenti sulla cerniera e sulla parte anteriore si illuminano al buio, così da camminare in sicurezza al buio e sotto la pioggia.

CERNIERA IMPERMEABILE

Cerniera resistente e impermeabile ideale per rimanere asciutti anche sotto la pioggia.

TASCA INTERNA

Pratica tasca interna traforata con chiusura a velcro, per custodire gli oggetti al meglio.

REGOLABILE IN VITA

Coulisse in vita per stringere la giacca e adattarla al proprio corpo. Vestibilità perfetta!

LOGO CATARIFRANGENTE

Inserto catarifrangente sulla manica con logo Perletti Travel. Protetti si, ma con stile.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 19,3 x 18,2 x 7,5 cm; 310 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 giugno 2022

Produttore ‏ : ‎ PERLETTI

ASIN ‏ : ‎ B0CJFKBY2Q

Numero modello articolo ‏ : ‎ 14258

Categoria ‏ : ‎ Uomo