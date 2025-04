Già Espulso: Un Viaggio di Provvedimenti e Precedenti

Un marocchino di 37 anni è stato arrestato a Como per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti durante un controllo di routine della Polizia di Stato. L’arresto è avvenuto domenica mattina, intorno alle 9.30, nella zona di Santo Crocefisso, in viale Varese, dove gli agenti hanno notato l’uomo apparire nervoso con un cappuccio sulla testa.

Durante il controllo documentale e l’ispezione personale, sono stati trovati 30 grammi di marijuana suddivisa in cinque dosi e 60 euro in contante nella tasca dei suoi pantaloni. L’uomo, già noto alle autorità per precedenti legati alla droga e per inosservanze alle disposizioni di lasciare il territorio, è stato arrestato.

In seguito all’arresto, il pubblico ministero di turno ha ordinato che il marocchino fosse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo fissato per la mattina seguente alle 11.30. Nel frattempo, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Como ha già acquisito il fascicolo del soggetto, pronto a predisporre i provvedimenti amministrativi più appropriati.

Questa operazione evidenzia l’impegno delle forze di polizia nella lotta contro il traffico di droga e la vigilanza su persone con precedenti penali che potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica.