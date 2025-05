GHOST: Il “Conclave” Rock in Concerto a Milano [Scaletta e Biglietti]

Milano si prepara a diventare la capitale del rock con il concerto dei Ghost all’Unipol Forum, parte dello SKELETOUR WORLD TOUR 2025. L’aspettativa è alta, soprattutto dopo l’uscita di SKELETÁ, il sesto album della band svedese guidata da Papa V Perpetua. Questo nuovo lavoro, accolto come un importante capitolo nel culto dei Ghost, è stato anticipato dai singoli “Satanized” e “Lachryma”, ottenendo un grande successo su piattaforme di streaming e il riconoscimento della critica. SKELETÁ si apre con “Peacefield”, un brano che funge da inno per ogni data del tour. Lo spettacolo di Milano promette di essere memorabile, con scenografie innovative e nuove liturgie rock, attrarre un pubblico sempre più ampio.

Il tour, iniziato il 15 aprile da Manchester, ha già registrato sold out in ogni tappa nel Regno Unito. Un evento significativo è stato lo streaming mondiale dello SKELETÁ Rockin’ Eve, che ha riunito fan di diverse nazioni per un’anticipazione collettiva del disco. Dopo Milano, il tour proseguirà in Europa e si concluderà negli Stati Uniti, dove i Ghost si esibiranno per la prima volta al Madison Square Garden di New York il 22 luglio, un concerto già considerato “storico”. È stata lanciata anche GTV, una piattaforma dedicata che permette di seguire da vicino ogni momento del viaggio di SKELETÁ.

La scaletta del concerto include brani iconici come “Mary on a Cross” e “Square Hammer”. Per chi desidera partecipare, i biglietti sono disponibili per il 5 aprile 2025 a Milano.