GHOST: Concerto della rock band svedese al Forum di Milano [Info e Biglietti]

I Ghost, la celebre rock band svedese vincitrice di un Grammy, porteranno il loro tour mondiale in Italia con un’unica data prevista per domenica 4 maggio 2025 all’Unipol Forum di Milano. Famosi per i loro spettacoli spettacolari e coinvolgenti, i Ghost promettono di offrire un’esperienza indimenticabile ai fan italiani, mescolando brani intensi e profondi che caratterizzano la loro musica. Questo concerto segnerà il loro debutto del 2025, dopo il RE-IMPERATOUR del 2023, che ha avuto un grande successo in Nord America, con due show sold out al Kia Forum di Los Angeles. Questi eventi eccezionali sono stati documentati nel film di debutto della band, “RITE HERE RITE NOW”, che ha battuto record di incassi, e nella colonna sonora, che ha ottenuto grandi riconoscimenti nelle classifiche musicali.

I fan possono prepararsi a un’eccezionale serata di rock e teatralità, elementi distintivi dei concerti dei Ghost. La vendita generale dei biglietti inizierà giovedì 31 ottobre e sarà disponibile su diverse piattaforme di vendita, tra cui TicketMaster, TicketOne e VivaTicket. È un’opportunità unica per vedere una band che ha rivoluzionato la scena rock contemporanea con il loro stile unico e le performance energiche.

Per maggiori informazioni, i fan possono visitare il sito ufficiale della band all’indirizzo ghost-official.com e seguire i loro aggiornamenti sui social media, come Instagram, per restare aggiornati su novità e iniziative. Questo concerto a Milano rappresenta un’importante tappa del loro tour e un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di musica rock in Italia. Con i Ghost che tornano in scena con il loro carico di successi e novità, l’aspettativa per il 4 maggio 2025 è alle stelle.