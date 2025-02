Ghianda non ce l’ha fatta, ma è stata amata fino all’ultimo respiro.

La piccola Ghianda non ce l’ha fatta e ha ricevuto un meraviglioso omaggio dalla “Ambasciata Topina”, un progetto antispecista dedicato al benessere degli animali salvati dai laboratori di sperimentazione. Ghianda, una topolina che ha trovato rifugio in questo spazio protetto, ha vissuto fino a pochi giorni fa circondata dall’amore degli altri animali e dei membri del progetto. Dopo aver compiuto due anni a dicembre, la sua salute è deteriorata e, purtroppo, è venuta a mancare.

Ghianda era accudita dalle sue migliori amiche, due topine molto affettuose che le hanno dedicato un ultimo saluto. Nel video di commemorazione, si possono vedere le tre topine abbracciate per oltre 40 minuti, un gesto che ha toccato profondamente chiunque sia stato testimone della scena. Una delle portavoci del rifugio ha espresso la sua emozione, sottolineando l’incredibile legame tra gli animali.

Il messaggio di addio per Ghianda afferma che un topo come amico è impossibile da dimenticare, e lei è stata una compagna speciale per tutti. “Buon viaggio Ghianda” è la dedica condivisa sui social, evidenziando il fatto che dopo una vita di prigionia e di indifferenza, ha trovato libertà e amore. Anche se non è più con noi, il suo ricordo vivrà per sempre nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata. Le immagini testimoniano l’affetto profondo nutrito nei suoi confronti, immortalando la dolcezza della sua presenza nel rifugio.