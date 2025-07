Ghepardi Reali: La Magia di un’Unità Rara in Natura

Nel sud dell’Africa, la fauna felina è ricca e variegata, offrendo spettacolari opportunità per gli appassionati di safari. Tra le diverse specie di felini presenti, i ghepardi sono particolarmente interessanti, soprattutto per un gruppo raro identificato come “ghepardi reali”.

Il ghepardo, conosciuto scientificamente come Acinonyx jubatus, è caratterizzato da un manto con macchie nere ben definite. Tuttavia, alcuni esemplari dell’Africa meridionale presentano un livrea unica: le loro macchie sono allungate e più scure, creando strisce lungo la schiena e le spalle. Per molto tempo, gli esperti hanno creduto che questi animali appartenessero a una specie distinta chiamata Acinonyx rex.

Le popolazioni indigene, a causa dell’aspetto particolare di questi ghepardi, avevano ipotizzato che fossero risultati di un ibrido tra ghepardi e iene. Anche i primi zoologi inglesi, arrivati in Zimbabwe all’inizio del Novecento, avevano formulato teorie simili, suggerendo un incrocio tra ghepardi e leopardi.

Recentemente, ricerche genetiche hanno chiarito la situazione: i ghepardi reali non sono una distinta specie, ma esemplari di ghepardo comuni con una mutazione recessiva nel gene Taqpep, responsabile dell’aspetto peculiare delle loro macchie. Questo gene influisce sulla produzione di macchie durante lo sviluppo, conferendo agli animali il loro aspetto unico.

Attualmente, si stima che vi siano solo dieci ghepardi reali in tutta l’Africa meridionale. La natura recessiva della loro mutazione impedisce la diffusione di questa caratteristica nella popolazione, poiché il gene mutato tende a rimanere inattivo a causa delle leggi della genetica mendeliana.