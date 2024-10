GHEMON presenta ‘POV’, il suo nuovo singolo

POV è il nuovo singolo di Ghemon, in uscita il 25 ottobre. Il brano, scritto da Ghemon stesso e composto con Macro Marco, gheesa e Giuseppe Seccia, è tratto dal finale dello spettacolo “Una cosetta così”, un cult che unisce stand-up comedy e musica in una formula innovativa per l’Italia.

La canzone celebra la capacità di reinventarsi continuamente e di esplorare nuove sfide creative, evitando le solite ricette commerciali. Con “POV”, Ghemon ritorna al rap, uno dei suoi linguaggi di espressione, dimensione in cui riesce a raccontare storie autentiche utilizzando stand-up comedy. Attraverso battute, melodie e rap, l’artista chiude il cerchio della sua narrazione.

Dopo oltre 70 repliche, “Una cosetta così” si esibirà a Milano l’8 novembre, l’ultima tappa di un tour che ha attraversato l’Italia, rivelando le diverse sfaccettature di Ghemon. Il pubblico avrà la possibilità di scoprire un lato nuovo dell’artista in un format originale di un’ora e mezza, dove si mescolano risate e riflessioni, accompagnati dalla musica.

Ogni spettacolo è un racconto divertente e profondo della quotidianità, in cui ogni spettatore può identificarsi. Le tematiche spaziano dalle sfide professionali alle piccole avventure della vita, con monologhi che esplorano gioie e difficoltà quotidiane, passioni come quella per lo sport e le relazioni personali. La musica avrà un ruolo centrale, con canzoni inedite, tra cui “POV”, che fungeranno da filo conduttore tra i vari monologhi.

Ghemon utilizza questa opportunità per connettersi con il suo pubblico in modo autentico, facendo emergere esperienze condivise. Lo spettacolo non è solo un’esibizione, ma un viaggio attraverso la sua visione della vita, arricchito dalla sua creatività e dal suo talento musicale.

Per ulteriori aggiornamenti e contenuti, è possibile seguire Ghemon sui social, in particolare su Instagram.

L’arte di Ghemon continua a evolversi, e “POV” si presenta come un nuovo capitolo importante nel suo percorso artistico e personale.