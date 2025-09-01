ghd Platinum+ Piastra Nera | Capelli Forti & Lucenti

20.5 C
ghd Platinum+ Piastra & Styler Professionale Nera – Capelli Più Forti, Maggiore Lucentezza, Protezione del Colore – Per Tutti i Tipi di Capelli

Scopri l’eccellenza della piastra ghd Platinum+ in un elegante design nero. Questo strumento non è solo un accessorio, ma un vero partner per la bellezza dei tuoi capelli. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia, offre risultati straordinari per tutti i tipi di capello.

Tecnologia Ultra-Zone

La ghd Platinum+ è dotata di una tecnologia intelligente che si adatta alle esigenze dei tuoi capelli. Mantiene una temperatura costante di 185°C, garantendo risultati eccellenti:

  • Capelli più forti: fino al 70% più resistenti alla rottura.
  • Lucentezza straordinaria: un 75% di brillantezza in più rispetto ai metodi tradizionali.

Inoltre, offre il doppio della protezione del colore, mantenendo i tuoi capelli vibrantemente luminosi e senza danni.

Vantaggi pratici

La piastra ghd Platinum+ non solo semplifica il tuo styling quotidiano, ma offre anche vantaggi tangibili:

  • Riscaldamento in soli 20 secondi, pronta all’uso in un attimo.
  • Modalità sleep automatica per la massima sicurezza: si spegne dopo 30 minuti di inattività.

Perché scegliere ghd Platinum+?

Grazie alla sua temperatura ottimale, questa piastra riduce al minimo i danni termici, assicurando che il tuo styling duri a lungo senza compromettere la salute dei tuoi capelli. Le lame flottanti avanzate consentono uno styling fluido e senza sforzo, rendendo ogni passata perfetta.

Non perdere l’opportunità di avere capelli splendidi e sani. Aggiungi ghd Platinum+ al carrello e inizia il tuo viaggio verso capelli da sogno!

