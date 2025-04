ghd Original: Piastra per Capelli Lisci e Brillanti – Protezione Ottimale da Calore Estremo per Ogni Tipo di Capello

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

NUOVA ORIGINAL STYLER

GHD ORIGINAL UN’ICONA SENZA TEMPO

La styler Original è entrata a far parte della famiglia ghd nel 2001.

Raccomandata da professionisti, con tecnologia single-zone, garantisce risultati lisci e brillanti, senza calore estremo.

COME CREARE UN LISCIO PERFETTO

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

NON SOLO UNA PIASTRA

Chic, senza tempo e ultra-morbido. Realizza facilmente look lisci perfetti o fantastiche beach waves con la styler ghd original.

RACCOMANDATA DAI PROFESSIONISTI

“ghd original è il tool perfetto per chi vuole entrare in contatto con ghd per la prima volta, creando bellissimi look morbidi e lucenti con facilità”

-Igor Rago, Direttore Artistico ghd Italia

Con più di 400 beauty awards vinti globalmente fino ad ora, ghd è leader in innovazione, performance e design con oltre 20 anni di esperienza per farti vivere un good hair day ogni giorno.

4,5 su 5 stelle 973

4,6 su 5 stelle 16.905

4,6 su 5 stelle 8.462

4,3 su 5 stelle 193

132,80 €€132,80

219,99 €€219,99

259,99 €€259,99

329,26 €€329,26

Single-zone

Dual-zone

Ultra-zone

HD Motion-Responsive

Tutti i tipi di capelli

Tutti i tipi di capelli

Tutti i tipi di capelli

Tutti i tipi di capelli

✘

✘

✔

✔

✘

✘

✔

✔

30 seconds

25 seconds

20 seconds

20 seconds

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

25.6mm

25.6mm

26.8mm

26.8mm

—

—

—

3x faster styling

—

—

70% di capelli più forti

3x protezione contro rotture

—

—

75% di lucentezza in più

Fino 85% brillantezza in più

—

—

2X più protezione del colore

2x meno crespo

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 29,7 x 11,2 x 11,2 cm; 660 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 settembre 2023

Produttore ‏ : ‎ ghd

ASIN ‏ : ‎ B0CCYPKJHL

Numero modello articolo ‏ : ‎ 99350113464

Paese di origine ‏ : ‎ Cina