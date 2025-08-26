ghd Gold Piastra Nera: Styling Professionale per Capelli Lisci

24.7 C
Da StraNotizie
💸 Prezzo: 167,90€ – 154,90€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

ghd Gold Piastra & Styler Nera – Styling Professionale Avanzato, Capelli Lisci e Morbidi con Maggiore Lucentezza – Per Tutti i Tipi di Capelli

Piastra ghd Gold: Lo Standard di Eccellenza nello Styling

Scopri la piastra per capelli ghd Gold, ideata per donare ai tuoi capelli un aspetto liscio, morbido e sano. Con questa straordinaria styler, potrai creare onde morbide, ricci voluminosi e look setosi, perfetti per ogni occasione.

Tecnologia Avanzata per Risultati Professionali

La ghd Gold è dotata di tecnologia dual-zone e due sensori di calore, uno per ogni lamella, che garantiscono una temperatura uniforme di 185ºC dalle radici alle punte. Questo significa risultati professionali senza compromettere la salute dei tuoi capelli, lasciandoli immediatamente morbidi e lucenti.

Perché Scegliere i 185ºC?

La temperatura di 185ºC è ideale per lo styling: efficace e sicura, evita danni ai capelli. Temperatura più alta può rompere i legami interni del capello, mentre temperature inferiori non assicurano una piega duratura.

Vantaggi dell’Utilizzo della ghd Gold

  • Capelli più Lisci e Lucenti: Grazie alle lamelle sagomate e flottanti, questa piastra riduce l’effetto crespo e aumenta la lucentezza del 65%.
  • Styling Veloce e Efficace: With only one pass, you achieve salon-quality results, saving you precious time nella tua routine di bellezza.

Un Compagno di Bellezza Affidabile

ghd è leader nella tecnologia di styling con calore e ha ricevuto oltre 500 premi nel settore della bellezza. Con oltre 20 anni di esperienza, ti garantisce una giornata di capelli perfetti ogni giorno.

Non aspettare oltre! Regala ai tuoi capelli il trattamento che meritano e scegli ghd Gold per uno styling impeccabile. Aggiungi al carrello e inizia la tua trasformazione oggi stesso!

