Momenti di tensione ieri sera durante il derby Milan e Inter, ma non in campo, il vero scontro è avvenuto sulla tribuna d’onore. Secondo Dagospia Ghali si stava godendo la partita, mentre seduto dietro di lui c’era Matteo Salvini.

Stando alle ricostruzioni, il rapper dopo aver esultato per la rete segnata da Tomori si sarebbe voltato verso il leader della Lega urlando: “E tu buffone, tu che ca**o esulti? Ha segnato un neg*o. Un neg*o come me, come tanti e come tanti di quelli che tu fai morire in mare! Vergognati!“. Pare sia intervenuta la sicurezza e anche il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, per provare a far calmare Ghali. Salvini non avrebbe reagito alle parole del cantante.

“Il direttore generale del Milan, ha invitato gli steward a bordo campo a richiamare tutti alla calma. – riporta il Corriere – Mentre il rapper, con il volto in parte coperto da un copricapo, viene fisicamente trattenuto da un vicino di posto”.

La risposta della Lega allo scontro.

“Matteo Salvini è stato aggredito verbalmente da Ghali durante il primo tempo di Milan-Inter di ieri sera. Il leader della Lega era in tribuna con il figlio, e subito dopo il gol del pareggio gli si è avvicinato il rapper in evidente stato di agitazione. Ghali ha urlato una serie di insulti e di accuse farneticanti a proposito dell’immigrazione – cercando di filmarsi col cellulare – ed è stato subito allontanato, tra lo sconcerto degli altri spettatori. La società rossonera si è scusata con Salvini, che sul momento non aveva riconosciuto Ghali né aveva compreso i motivi della sua alterazione”.

Ghali vs Salvini, i filmati.

