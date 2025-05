Ghali presenta ‘Chill’: il singolo estivo di Takagi & Ketra

Ghali presenta il nuovo singolo "CHILL", in uscita il 16 maggio. Questo brano, con un’atmosfera tipicamente estiva, è destinato a diventare la colonna sonora dell’estate 2025, già popolare su TikTok dopo il primo teaser rilasciato dall’artista.

Registrato nei prestigiosi Miraval Studios in Provenza, attualmente di proprietà di Brad Pitt, "CHILL" combina leggerezza e carisma, esprimendo il desiderio di evasione caratteristico dello stile di Ghali. La canzone è frutto della collaborazione con Jacopo Ettorre, Alessandro Merli e Fabio Clemente, e della produzione di Takagi & Ketra.

Il brano è caratterizzato da un beat denso di percussioni e groove festoso, invitando al movimento. I testi, che alternano temi di seduzione a spunti autobiografici, offrono un ritratto fresco e vitale.

In concomitanza con il lancio del singolo, Ghali intraprenderà il SUMMER TOUR 2025, che inizia il 31 maggio e termina il 29 agosto, con un evento speciale il 20 settembre a Milano presso la Fiera Milano Live. Il tour include tappe in diverse città, tra cui Codroipo, Padova, Lucca, Roma e Catania, offrendo ai fan numerose occasioni per assistere dal vivo alle performance dell’artista.

I biglietti per il tour sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone.

Fonte: www.newsic.it