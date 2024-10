GHALI “Niente Panico” è il nuovo brano in uscita

“Niente Panico” è il titolo del nuovo singolo di Ghali, in uscita l’11 ottobre. Questo brano rappresenta un dialogo sincero e profondo, non solo con se stesso, ma anche con la sua generazione. L’artista intende trasmettere un messaggio di forza e resilienza, invitando ad affrontare le paure e a coltivare fiducia nelle proprie capacità, anche nei momenti di difficoltà. Ghali descrive il pezzo come un promemoria, sia personale che collettivo, per rimanere tranquilli e non lasciarsi sopraffare dalle incertezze della vita. Il singolo ha avuto un grande valore per lui, fungendo da supporto in anni non sempre facili; ascoltarlo gli consente di tendere una mano a se stesso nei momenti critici.

Il brano è frutto di un lungo percorso di oltre due anni, durante il quale Ghali ha scritto e composto il testo in diverse fasi, accumulando esperienze che riflettono la sua crescita personale e artistica. La dimensione emotiva di “Niente Panico” sarà ulteriormente amplificata dal videoclip, diretto dai Fratelli D’Innocenzo, nomi di spicco nel panorama cinematografico italiano, noti per il loro stile unico e innovativo. Il video, in uscita contemporaneamente al brano, promette di catturare l’intensità e la vulnerabilità dell’artista, trasformando la canzone in un prezioso esempio di arte visiva che comunica forte emozione.

Inoltre, Ghali ha in programma un tour che inizierà il 28 ottobre 2024 a Milano, dove le prime date sono già sold out. Il tour proseguirà in altre città italiane, tra cui Firenze, Roma, Bologna e Napoli, offrendo ai fan l’opportunità di assistere dal vivo alla sua musica. Le nuove date sono state aggiunte per soddisfare la domanda crescente.

Con “Niente Panico”, Ghali pone l’accento sull’importanza di non lasciarsi abbattere, un tema che risuona profondamente nella società contemporanea, rendendo questo brano particolarmente rilevante per il suo pubblico. La combinazione di musica e immagini nel videoclip promette di amplificare ulteriormente il messaggio del brano.