GHALI: L’Artista Più Popolare del 2024 nelle Radio Italiane

Ghali è l’artista più ascoltato dell’anno nelle radio italiane, secondo i dati ufficiali di EarOne. Questo riconoscimento attesta il suo talento e la sua capacità di attrarre un pubblico vasto, grazie a un’identità artistica poliedrica e alla sua abilità nel mescolare generi musicali. L’anno passato ha visto una serie continua di successi per Ghali, iniziando con il suo debutto al Festival di Sanremo con il brano “Casa Mia”, che ha riscosso un enorme successo, guadagnandosi il Triplo Disco di Platino. Durante l’estate, ha continuato a dominare le classifiche con “Paprika”, un brano fresco e coinvolgente che ha rappresentato una delle hit dell’estate.

Il 2024 ha ulteriormente consolidato il suo successo anche grazie ai concerti del GHALI LIVE, che hanno registrato sold out nei principali palazzetti italiani. Ghali guarda già al futuro con entusiasmo: è stato annunciato il Gran Teatro di Ghali, un evento speciale che si svolgerà il 20 settembre 2025 a Fiera Milano Live. Tra i brani che hanno segnato il 2024 spicca “Niente Panico”, un singolo che ha scalato le classifiche e che porta un messaggio di forza e resilienza, diventando un vero e proprio inno per le nuove generazioni.

Per il Summer Tour 2025, Ghali si esibirà in diverse località. Le tappe prevedono: il 4 luglio a Codroipo (UD) presso Villa Manin, il 5 luglio a Padova per Sherwood Festival, l’11 luglio a Lucca al Lucca Summer Festival, il 12 luglio ad Alba (CN) per Collisioni Festival, il 15 luglio a Roma al Rock in Roma, il 25 luglio a Barletta al The Best Music Festival presso il Fossato del Castello, il 26 luglio a Baia Domizia (CE) all’Arena dei Pini, il 12 agosto a Catania al Sotto il Vulcano Fest c/o Villa Bellini, il 13 agosto a Roccella Jonica (RC) al Roccella Summer Festival, il 23 agosto a Campobasso presso Area Eventi Nuovo Romagnoli, e il 29 agosto a San Benedetto del Tronto (AP) al San B. Sound. La chiusura della stagione sarà il 20 settembre 2025 a Milano presso Fiera Milano Live. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone.