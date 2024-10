Ghali: La storia di Amel e la decisione di abbandonare tutto

La storia di Amel e di suo figlio Ghali è una testimonianza di amore e resilienza, affrontando le sfide della vita, compresa la lotta contro il cancro. Amel, originaria della Tunisia, si trasferì in Italia negli anni Ottanta e, dopo aver sposato un connazionale, diede alla luce Ghali. La sua infanzia non fu semplice: a soli 2 anni, il padre di Ghali finì in carcere, costringendo Amel a crescere il bambino da sola. Nonostante le difficoltà, lavorava duramente per garantire un futuro migliore al figlio, affrontando anche il dramma della malattia.

La prima diagnosi di cancro per Amel arrivò quando Ghali aveva solo 8 anni, seguita da una seconda durante la pandemia e infine una terza. In uno dei momenti più difficili, Ghali scrisse su Instagram della realtà che vivevano, descrivendo una casa spoglia ma piena di amore, dove sua madre preparava i pasti con un fornello da campeggio. La sua esperienza giovanile, segnata dalla solitudine e dalla visita frequente al carcere, lo ha spinto a trovare rifugio nella musica.

Nel 2016, Ghali pubblicò il suo primo album e divenne un artista di successo. Oggi, con una carriera fiorente, si prende cura di sua madre, portandola con sé ai concerti. A mezzanotte, il rapper milanese ha rilasciato un nuovo singolo, “Niente panico”, dedicato non solo a sua madre ma anche a chi affronta momenti difficili. Attraverso un post su Instagram, ha voluto offrire un messaggio di supporto a chi sta attraversando sfide legate a malattie, problemi lavorativi o relazioni complicate.

I momenti di fragilità di Ghali, dovuti alla malattia della madre, lo avevano portato a considerare di abbandonare la musica. Ma, incoraggiato da Amel, ha trovato forza e motivazione nella sua arte, riconoscendo che la musica gli ha fornito una famiglia di fratelli e sorelle attraverso i suoi fans. Il rapper descrive momenti intensi legati alla scrittura della canzone, evidenziando come la musica non solo lo ha aiutato a esprimere le sue emozioni, ma abbia anche contribuito a guarire le sue ferite interiori. Con grande emozione, Ghali condivide che la canzone rappresenta una cura, un potente legame tra lui e la madre.