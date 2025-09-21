Ghali incanta Milano con uno show indimenticabile

Milano – Ghali ha incantato il pubblico di Fiera Milano Live con un concerto straordinario. Ieri sera, sul palco, ha presentato oltre trenta brani, tra cui tre inediti, insieme a più di 50 performer e 150 costumi di scena, rendendo l’evento un vero spettacolo.

L’apertura del concerto è stata curata da Astro, che ha creato un’atmosfera magica e circense, grazie anche agli interventi del presentatore Silvestro Baffo. Durante lo show, Ghali ha condiviso il palco con un pianista eccezionale e un gruppo di ballerini e ballerine, offrendo esibizioni ad alto tasso emotivo.

Il momento più toccante è stato quando Ghali, con la voce senza autotune, ha rivelato che questo concerto sarebbe stato l’ultimo prima dell’uscita del suo nuovo album, previsto per il 2026. Ha inoltre regalato ai fan un’anteprima di tre brani inediti, accolti con entusiasmo dal pubblico.

Il direttore creativo Mohamed Sqalli, la costume designer Constance Tabourga, la coreografa Mariana Benenge e i visual 3D di Saradibiza e Nick Weiss hanno contribuito a rendere il Gran Teatro un’esperienza indimenticabile. Ghali ha dimostrato di avere alle spalle un percorso straordinario, e i presenti potranno ricordare a lungo questa serata unica.