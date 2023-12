Ghali, il singolo “Sotto Controllo” in collaborazione con Luchè

Estratta dall’album “Pizza Kebab Vol. 1”, Ghali annuncia il brano “Sotto controllo”: un featuring con Luchè.

Insieme a Luchè per il singolo “Sotto controllo”, ecco Ghali con la traccia numero 4 del nuovo album Pizza Kebab Vol. 1, che definisce un vero ritorno alle origini. Una serie di canzoni “introspettive e ultra espressive”, come definisce lo stesso rapper. Ma cosa si nasconde dietro le sue parole?

Ghali e il ft. con Luchè

Quasi ipnotico Ghali in un freestyle al microfono, che trasmette il senso della vera trap. Al suo fianco c’è anche Luchè, che ascoltando il progetto ha deciso di prenderne davvero parte. Tra i due nasce subito una grande sintonia, che scrivono insieme le parole del singolo “Sotto controllo”, completando quello che è uno dei pezzi preferiti del rapper milanese.

Con il singolo, l’idea è quella di alludere al proprio opposto, a quello stato di caos e confusione mentale mentre passi da una frontiera all’altra ancora in hangover dalla notte prima. Il ritornello è scanzonato, le rime si infilano in testa diventando una vera e propria ossessione per chi le ascolta.

L’uscita di “Pizza Kebab Vol. 1”

Con un post su Instagram ha annunciato il titolo e la data d’uscita del disco, con l’immagine della copertina con il viso del rapper. È ufficiale, Ghali è tornato con il suo nuovo progetto discografico, “Pizza Kebab Vol. 1” per Warner Music Italy/Sto Records, uscito il 1° dicembre su tutte le piattaforme digitali.

Il nuovo album segna per il rapper un ritorno alle origini, la trap del 2016 che ha segnato il suo successo, consacrato dai 50 dischi di platino e 15 oro. Per il rapper milanese il disco è un “susseguirsi di tracce ritmate e melodiche, introspettive e ultra espressive: diamanti grezzi che brillano al buio dei tempi in cui viviamo”.

I brani al suo interno hanno un sound adrenalinico in una versione rivisitata della musica trap, presentandosi talvolta più calmo e cullante come – d’altronde – solo Ghali sa fare.

Di seguito il singolo “Sotto controllo”: