Ghali e la sua “Sto”, brano del disco Pizza Kebab Vol. 1

L’album “Pizza Kebab Vol. 1” si conclude con una traccia che trasmette tutta la soddisfazione di Ghali per il suo progetto.

L’ultima traccia del disco, quella che vuole dirci “Ecco, il lavoro si è concluso in bellezza”. E’ questo che Ghali trasmette con il suo singolo “Sto”, parte dell’ultimo album Pizza Kebab Vol.1. Una sola parola, tre semplici lettere, ma tutto lo stile energico e martellante, iconico del rapper milanese.

Ghali presenta il singolo “Sto”

E’ l’intro del disco, ma anche l’ultima traccia registrata da Ghali. Con “Sto” si avverte tutta l’energia e la soddisfazione di un progetto finalmente concluso: il suo disco. Un brano con cui l’artista parte dalle origini, da quel bambino tunisino sempre un po’ all’ultimo banco.

Ma a vent’anni eccolo che diventa un ghetto boy, e poi una star di successo fino ad arrivare ad oggi. E si ricomincia da capo. “Qui sto e qui resto”, sembra volerci dire.

Con il suo testo, Ghali affronta la sua crescita personale in una trasformazione di sé stesso che lo porta infine ad una perdita di stimoli. Con il suo ripetuto “sto”, il rapper potrebbe esaltare un atteggiamento costante ma, ciò che si nasconde dietro le sue parole, può saperlo solo lo stesso narratore.

L’uscita di “Pizza Kebab Vol. 1”

Con un post su Instagram ha annunciato il titolo e la data d’uscita del disco, con l’immagine della copertina con il viso del rapper. È ufficiale, Ghali è tornato con il suo nuovo progetto discografico, “Pizza Kebab Vol. 1” per Warner Music Italy/Sto Records, uscito il 1° dicembre su tutte le piattaforme digitali.

Il nuovo album segna per il rapper un ritorno alle origini, la trap del 2016 che ha segnato il suo successo, consacrato dai 50 dischi di platino e 15 oro. Per il rapper milanese il disco è un “susseguirsi di tracce ritmate e melodiche, introspettive e ultra espressive: diamanti grezzi che brillano al buio dei tempi in cui viviamo”.

I brani al suo interno hanno un sound adrenalinico in una versione rivisitata della musica trap, presentandosi talvolta più calmo e cullante come – d’altronde – solo Ghali sa fare.

Di seguito il video ufficiale del singolo “Sto”: