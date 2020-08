“Dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza. Tornerà tutto come prima, più̀ di prima”. Inizia così un lungo post su Instagram di Ghali, il rapper italiano di origini tunisine che a luglio scorso è stato aggredito da una fan 22enne entrata nella sua villa di Buccinasco nell’hinterland milanese. “Domenico Modugno mi piace di brutto – scrive Ghali – e godo nell’ascoltare la sua musica. Ci sono delle cose che inizi ad apprezzare solo dopo un po’ come il caffè, tutte le verdure, il vino o il mono ciglio che mi sto lasciando crescere. ‘Dna’ dopo 7 mesi dall’uscita è ancora tra i 10 dischi più venduti in Italia. Mi piace osservare come si muovono i miei colleghi e anche se abbiamo già̀ un sacco di nuova musica aspetterò̀ le loro uscite da fan. Sono curioso, ho voglia di ascoltare”.

