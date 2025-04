Ghalì ai Miraval Studios: Ecco il Nuovo Singolo in Arrivo!

Ghali riaccende l’attenzione con un annuncio dai Miraval Studios in Provenza, famoso per le sue registrazioni da parte di grandi artisti. Ha dichiarato di avere nuova musica pronta, indicando un periodo creativo fruttuoso. Il suo prossimo singolo è in arrivo, segnando il ritorno dell’artista con importanti novità.

Inoltre, Ghali annuncia il suo SUMMER TOUR, che partirà il 31 maggio e si concluderà il 29 agosto, con un grande evento finale a Fiera Milano Live. Durante il tour, Ghali si esibirà in vari festival estivi, offrendo concerti in diverse località italiane. Tra le date più significative troviamo:

– 4 luglio a Codroipo (UD) @ Villa Manin

– 5 luglio a Padova @ Sherwood Festival

– 11 luglio a Lucca @ Lucca Summer Festival

– 12 luglio ad Alba (CN) @ Collisioni Festival

– 15 luglio a Roma @ Rock in Roma

– 25 luglio a Barletta @ The Best Music Festival

– 26 luglio a Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini

– 12 agosto a Catania @ Sotto il Vulcano Fest

– 13 agosto a Roccella Jonica (RC) @ Roccella Summer Festival

– 23 agosto a Campobasso @ Area Eventi Nuovo Romagnoli

– 29 agosto a San Benedetto del Tronto (AP) @ San B. Sound

Infine, il 20 settembre 2025, si svolgerà il “GRAN TEATRO DI GHALI” a Milano. I biglietti possono essere acquistati su Ticketmaster e Ticketone.