GGMM E4 – Batteria per Echo 4, Echo (4a generazione) con base per batteria, Echo Dot 4, colore: Antracite

GGMM E4 – Base per batteria, colore: Antracite

Batteria wireless sviluppata appositamente per Echo 4: vera batteria wireless progettata per Echo 4. Goditi una vita intelligente, sia che tu sia in soggiorno, in cucina, in camera da letto o sulla terrazzaGrande capacità della batteria: la batteria da 10000 mAh può utilizzare l’assistente vocale intelligente per un massimo di 6 ore senza dover collegare una fonte di alimentazioneViti su misura per il fissaggio: basta posizionare l’Echo 4 sull’E4 quando è in uso e stringere le viti inferiori per fissare l’altoparlante. Offri maggiore comfort per il tuo uso mobileDesign aperto: design completamente aperto che porta la qualità del suono originale. La porta di ingresso audio è libera per soddisfare più esigenze di utilizzoForma minimalista: con un peso di soli 290 g, la forma è integrata nell’Echo 4 e ti offre una nuova esperienza visiva

34,99 €