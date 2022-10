GFVip: Pamela Prati vuole abbandonare il reality per Mark Caltagirone

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, sembra che Pamela Prati vorrebbe abbandonare il Grande Fratello Vip. Il motivo sarebbe legato alla storia di Mark Caltagirone. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nel dettaglio.

Pamela Prati è una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip. Di recente la gieffina è finita nel mirino delle news. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state le dichiarazioni rilasciate da Cristina Quaranta in merito alla sua partecipazione al reality show.

Stando a quanto sostiene Cristina Quaranta, la showgirl sarda vorrebbe abbandonare il Grande Fratello Vip a causa della storia di Mark Caltagirone. Queste sono state le sue parole:

Ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene? Ah lo sapevi anche te. Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Prima mi ha chiesto di nominarla. Io ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination. Le ho proprio detto ‘no mi dispiace ma io voto quello che penso’. Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone. Non vuole affrontare l’argomento. Così se ne va e non ne parla. Lei ha proprio paura di questo.

Per quanto riguarda il caso di Mark Caltagirone, la Prati si è sempre difesa affermando di essere stata vittima di una truffa. Tuttavia, al Grande Fratello Vip, più volte Alfonso Signorini ha dichiarato che nel corso delle prossime puntate vorrà affrontare questo discorso insieme alla showgirl sarda.

Secondo alcune persone, come per esempio Cristina Quaranta, Pamela Prati non sarebbe pronta a parlare di nuovo di una storia che le ha causato sofferenza e questo sarebbe il motivo per cui vorrebbe andare via dal programma condotto da Alfonso Signorini.