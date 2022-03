Finale dolceamaro per Jessica Selassié, perché sarà pure arrivata all’ultima puntata del GFVip, ma è anche vero che ha preso una batosta gigantesca da Barù. Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato alla principessa le immagini del suo amico speciale, che in confessionale ha sparato a zero su lei e la sorella.

“Non me ne frega un C di fare flirt qui dentro e lo dico dal giorno uno del mio GFVip. – ha detto Barù -Anzi che vadano a fare in C quelli che fanno le storielle qui dentro. Sono loro a cercare storie d’amore qui per dire qualcosa. Mi dicono che sono stratega, ma se lei mi sta dietro da due mesi e non ho mai fatto nulla… Poi sta cosa delle principesse, ma basta dai. Anche se vieni da una famiglia nobile c’è bisogno di dire che sei una principessa? No, i nobili non dicono che sono principesse o marchesi. La trovo una cosa burina e di marketing. Che C me ne frega se sei una principessa. Alla fine siamo tutti figli di giardinieri e stallieri che si sono fatti una contessa”.

Subito dopo la puntata del GFVip Jessica è scoppiata in lacrime ed è stata consolata da Delia Duran e Giucas Casella. La gieffina ha detto di essere molto delusa dall’atteggiamento di Barù e da quello che ha detto su lei e le sorelle.

“Ci sono rimasta malissimo e sono delusa anche da me che mi sono affezionata. Anche vederlo qui dentro per altri tre giorni non mi va per niente. Sono proprio delusa, non sono arrabbiata ma tanto delusa. Sulle cose che ha detto su di me, la mia famiglia e il fatto delle ‘principesse’. E per fortuna che mi vuole bene, pensa se mi voleva male cosa poteva andare a dire agli altri. Non penso di meritarmi quelle cose, soltanto perché ho detto che era un po’ stratega.

Sono sembrata una pazza e scema che credeva a qualcosa che non esisteva. Lui ai suoi amici diceva che non provava nulla per me e che mi vedeva soltanto come un’amica. Sì lui mi aveva preso di testa. Se anche mi vuole bene è stato eccessivo in certe cose che ha detto. Mi sono illusa e ci tenevo davvero. Con me ha chiuso proprio e non capisco come abbia fatto ad andare in finale”.