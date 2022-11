GFVip: Alfonso Signorini annuncia il ritorno di Patrizia Rossetti e Wilma Goich

Senza alcuna ombra di dubbio il Grande Fratello Vip è uno dei programmi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. A seguito dell’ingresso del virus all’interno della casa più spiata d’Italia, Alfonso Signorini ha annunciato il ritorno di due concorrenti: Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Qualche settimana fa il Covid ha fatto il suo ingresso per la prima volta nella casa del Grande Fratello Vip. Si è trattato di un episodio che ha seminato il caos costringendo alcuni inquilini ha vivere la partecipazione del reality a distanza, chiusi in una stanza d’albergo.

Tuttavia, nel corso della puntata andata in onda lunedì 21 novembre 2022, Alfonso Signorini ha annunciato finalmente una bella notizia. Stando alle dichiarazioni del celebre conduttore, Patrizia Rossetti e Wilma Goich sono negative. Alla luce di questo entrambe potranno fare il loro ritorno nella casa più spiata d’Italia. Queste le sue parole:

Vi do una bella notizia, visto che sono collegati, Patrizia e Wilma sono negative e prestissimo torneranno nella casa.



L’annuncio è giunto nel corso della diretta, nel momento in cui il gruppo dei concorrenti positivi erano in collegamento con il conduttore per poter intervenire sulle dinamiche del gioco.

Le condizioni di salute di Daniele Del Moro al GFVip

Oltre ai concorrenti positivi al Covid, a destare la preoccupazione dei telespettatori del Grande Fratello Vip sono state le condizioni di salute di Daniele Del Moro. Quest’ultimo è stata costretto ad allontanarsi dalla casa di Cinecittà per sottoporsi a delle analisi. Fortunatamente nulla di grave per il gieffino il quale ha ripreso presto le forze. Invece, l’ultimo ad aver contratto il Coronavirus è stato Alberto De Pisis il quale è stata allontanato come tutti gli altri concorrenti.