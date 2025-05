GF: Zeudi ignora i regali per Chiara, ecco perché

Un giallo coinvolge l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, entrambe partecipanti al “Grande Fratello”. Durante il programma, avevano instaurato un forte legame, ma dopo l’uscita, i rapporti tra loro si sono deteriorati, tanto che attualmente non si parlano più. Il mistero riguarda alcuni regali inviati dai fan a Chiara, ma ricevuti da Zeudi, che non li avrebbe ancora consegnati.

Chiara ha recentemente dichiarato su Instagram di non aver ricevuto i doni, precisando che l’indirizzo che ha fornito è l’unico ufficiale per ricevere pensieri. La situazione ha sollevato domande riguardo ai regali destinati a lei ma trattenuti da Zeudi.

In risposta a queste accuse, Zeudi ha fatto una diretta social, chiarendo di avere regali che non le appartengono e che intende distribuire, specificando che ha già provveduto per alcuni destinatari. Ha aggiunto che, se i regali fossero stati costosi, li avrebbe riconsegnati prima. Zeudi ha anche lanciato una frecciata a Chiara, invitandola a contattarla direttamente invece di usare i social.

Il deterioramento della loro amicizia è evidente e rimane da capire se Chiara riuscirà mai a ottenere i regali dei fan.

