GF Vip, Wilma Goich esplode dopo le parole di Marco Bellavia: il motivo

Ieri sera Marco Bellavia è stato uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino ha fatto ritorno nel programma dove ha avuto un confronto non solo con i Vipponi squalificati in seguito alla vicenda che l’ha coinvolto, ma anche con tutti i concorrenti presenti nella casa. Alcuni di essi, però, non hanno gradito la presenza di Marco e le sue parole. Wilma Goich, infatti, è sbottata contro l’ex conduttore di Bim Bum Bam: ecco perché.

Ieri sera Marco Bellavia è tornato nella casa più spiata d’Italia dove ha avuto un confronto faccia a faccia con i suoi ex compagni. Dopo la puntata, pare che alcuni concorrenti non abbiano gradito le parole dell’ex gieffino. Tra questi, Wilma Goich si è lasciata andare un lungo e duro sfogo, scagliandosi proprio contro Marco.

Wilma Goich non ha per niente apprezzato le parole di Marco Bellavia e per questo, alla fine della puntata di ieri, è esplosa. Queste sono state le sue parole:

Mi sono sentita mitragliata. Se vieni in pace non puoi dire ‘io vi accuso tutti tranne due o tre persone’. No ragazzi non va bene. Non vieni qui appoggiato pronto a buttarci cose addosso. Non va bene. Io ci sono rimasta male, e mi ha fatto sentire ancora una mer*a. Se tu vieni qui ancora al GF e hai questa bella occasione non ci dici che siamo tutte delle me**e.

Continuando, la cantante ha dichiarato:

Poteva dire ‘quello che è stato è stato l’importante è stare tutti insieme. Non ha detto che siamo me**e, ma è come se l’avesse detto, il senso era quello. Anzi a noi ci hanno urlato con il megafono che siamo delle me**e. Siamo persone adulte, non siamo dei ragazzini che ci possono parlare così.

Stando dunque alle parole di Wilma, il confronto che Marco Bellavia ha avuto con i concorrenti ha rappresentato un vero e proprio tranello per i Vipponi. Dopo le sue parole, sono stati molti coloro che si sono scagliati contro la cantante, affermando di non aver recepito il messaggio.

Al momento Marco Bellavia non ha commentato il comportamento della cantante. Non ci resta che scoprire cosa succederà nei prossimi giorni riguardo questa vicenda che sta tenendo incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori.