Ieri sera 3 nuovi vipponi avrebbero dovuto fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia, ma qualcosa è andato storto. Alfonso Signorini ha aperto la puntata del GF Vip spiegando che uno tra Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma è risultato positivo al CoronaVirus. A svelare il nome del personaggio che ha contratto il Covid c’ha pensato Davide Maggio durante una diretta, il noto blogger ha anche spiegato perché i due negativi comunque non sono potuti entrare in gioco.

Venerdì oltre a Bettarini e alla Salemi potrebbe entrare al GF Vip anche Paolo Brosio, ma viste le sue ultime dichiarazioni sulle coppie omosessuali non sono per nulla felice all’idea.

“Giornalettismo può rivelare in anteprima che si tratta di una delle due donne e che una di queste è risultata positiva all’ultimo tampone. Pare che la sfortunata in questione sia Selvaggia Roma. Ingressi bloccati e nuova quarantena in vista. Insomma un caos difficile da sbrigliare. Venerdì prossimo dunque potrebbe varcare la porta Rossa il solo Brosio, forse con la Salemi e Bettarini, ma è tutto ancora da capire, tutto in divenire”.