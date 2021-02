Anche per questa edizione del Grande Fratello Vip la produzione ha dato ad ogni concorrente un biglietto, ma solo uno tra tutti era il famoso biglietto di ritorno. Si tratta di un pass per tornare in gioco dopo l’eliminazione, che al GF Vip 2 è andato a Lorenzo Flaherty.

Visto che questa opportunità scadeva con la puntata di venerdì scorso, gli autori oggi hanno invitato i vipponi ad aprire le loro buste per scoprire chi sarebbe potuto tornare in gara anche dopo un televoto negativo.

“Comunicato ufficiale di GF Vip. Come sapete il biglietto di ritorno non è più valido dalla puntata della semifinale. Per questo motivo oggi potete aprire tutti i vostri biglietti per scoprire tra voi chi era il fortunato ad avere il biglietto di ritorno vincente. Partono le donne in ordine alfabetico”.

Ad avere il pass dorato era Pierpaolo Pretelli, al quale non sarebbe servito, visto che è stato nominato secondo finalista due settimane fa. Sarà una sciocchezza ma io avrei fatto lo spoglio dei biglietti in prima serata.

Grande Fratello Vip: svelato il mistero del biglietto di ritorno.

