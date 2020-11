Stefano Bettarini è entrato da poche ore al GF Vip ed ha già discusso con Dayane Mello, bacchettato Pierpaolo Pretelli per dei messaggi che avrebbe inviato alla sua fidanzata Nicoletta e messo in difficoltà Elisabetta Gregoraci (pare che tra loro ci sia stato un flirt). Non è finita qui perché Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha svelato che l’ex suocera di una gieffina avrebbe scritto al toscanaccio per chiedergli di smascherare la sua ex nuora.

“Lui ha ricevuto un messaggio, che è una bomba. Si tratta della suocera di una delle concorrenti del GF Vip che scrive al Betta. ‘Buonasera Stefano, sono l’ex suocera per modo di dire di Dayane. Spero che tu nella casa tu riesca a tirare fuori la vera natura di lei. Ovvero che non è una donna sincera’”.

Gabriele ha raccontato questo aneddoto anche in una diretta con Filippo Bisciglia.

“Stefano si è arrabbiato perché Dayane in diretta 2 giorni fa gli ha dato del co**one. Dopo questa cosa lui ha ricevuto l’appoggio dell’ex suocera di Dayane, la mamma di Stefano Sala. Lei ha scritto a Bettarini “Noi ci siamo conosciuti al telefono, tu sei un uomo, un padre di famiglia. Tu sai di che pasta è fatta quella”.

A questo punto fuori l’artiglieria pesante e che Signorini mandi questa ex suocera nella casa per un confronto. Così da creare un remake trash di…

Lo scontro tra Stefano Bettarini e Dayane Mello (che è nel mirino dell’ex suocera).

Tra Stefano e Dayane è subito scontro… si preannuncia una convivenza… 💣 #GFVIP pic.twitter.com/Wp479AMTR0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 6, 2020