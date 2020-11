Stefano Bettarini ieri sera mentre parlava con Pierpaolo, Enock e Francesco ha bestemmiato. Nonostante la difesa di Nicoletta Larini, il GF ha deciso di squalificare l’ex calciatore toscano. Ad annunciarlo è stato proprio Alfonso Signorini nelle anticipazioni che ha dato al TG 5: “Stasera tantissime novità. Tra le varie cose che accadranno ci sarà anche un provvedimento disciplinare per uno dei concorrenti. Insomma sarà una puntata incredibile. […] Siamo stati costretti a prendere un provvedimento duro. Stefano Bettarini si è lasciato andare ad un’affermazione blasfema che non ripeterò ovviamente“.

Il conduttore all’inizio della puntata ha chiamato il concorrente in confessionale e gli ha comunicato la brutta notizia: “Sei stato un ciclone in questi 3 giorni. Però ti seri reso protagonista di un episodio infelice. Sai già di cosa parlo sono sicuro. Durante quella conversazione ti sei lasciato sfuggire un’affermazione che ha offeso la sensibilità di molte persone. Non possiamo passarci sopra o giustificare tutto con l’intercalare toscano. Siamo sicuri che non volevi offendere nessuno e che non c’era l’intenzione di farlo, ma questo è quanto. Il contenuto è blasfemo nei confronti di una divinità. Ti senti di chiedere scusa? So bene la persona che sei, ma i provvedimenti erano dovuti, soprattutto per i milioni di persone che si sono sentite ferite. Dispiace anche perché sei un professionista dei reality e pensavo sapessi tutto bene. Diciamo che non me lo sarei aspettato da uno come te. Sei ufficialmente squalificato dal gioco“.

URLO SIGNORINI AL TG5 HA ANNUNCIATO UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE PER UNO DEI CONCORRENTI #gfvip pic.twitter.com/vEjT56oFdc — s (@onedmyforces__) November 9, 2020

Alfonso al TG5 ha annunciato dei provvedimenti per un concorrente: Bettarini stasera quando verrà squalificato. #GFvip pic.twitter.com/XoRtVJ6Fk2 — [Righetto] (@Ri_Ghetto) November 9, 2020