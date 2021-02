Il televoto del Grande Fratello Vip di quest’anno ha superato ogni record e ci sono state puntate dove sono arrivati anche 10 milioni di voti, ma il picco è stato raggiunto con la sfida per la finale tra Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta. In quel caso pare che siano arrivati 16 milioni di voti.

“Il numero è davvero impressionante: più di 16 milioni di televoti in soli tre giorni, nella scelta che ha mandato Tommaso Zorzi in finale al Grande Fratello Vip, nell’edizione più lunga di sempre del reality show di Canale5. – si legge su TV Zoom – Statisticamente si direbbe quasi un italiano su quattro ha votato nel programma di Alfonso Signorini, ma sappiamo che non è così. Via SMS, infatti, ognuno può esprimere 7 voti e anche sul sito grandefratello.mediaset.it, sull’App Medaiset Play e sulle Smart tv è possibile votare più volte”.