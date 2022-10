GF Vip, Sonia Bruganelli pronta ad abbandonare: ecco chi prenderà il suo posto

Sono molti i gossip che si aggirano intorno al Grande Fratello Vip, non solo per quanto riguarda i nuovi concorrenti ma anche gli opinionisti. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che anche quest’anno Sonia Bruganelli si prenderà una piccola pausa durante il periodo natalizio. Scopriamo insieme chi potrà sostituire l’opinionista.

Anche quest’anno, durante le vacanze di Natale, Sonia Bruganelli si prenderà una pausa dal Grande Fratello Vip. Il gossip è stato lanciato da ‘Casa Pipol’ e ‘Blog Tv’. Queste è quanto dichiarato dalle pagine riguardo l’assenza dell’opinionista dal reality:

Un po’ lo aveva fatto capire la stessa Sonia Bruganelli quando è stata ospite Adriana Volpe: Sonia salterà 2-3 puntate sotto il periodo natalizio perché non rinuncia a stare con i figli. Già uno, Davide, gioca a Trieste, Adele credo che tra poco andrà a studiare fuori e Silvia vuole i suoi fratelli a casa e quindi non rinuncia ai figli e questo lo ha voluto mettere in chiaro prima di ogni cosa. Verrà sostituita, assolutamente sì, e poi vedremo nelle prossime puntate se riusciamo a capire da chi. Una sostituta o un sostituto.

Chi prenderà il posto di Sonia durante la sua assenza? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che sarà proprio Giulia Salemi a sostituire la moglie di Paolo Bonolis. Ricordiamo che l’influencer italo-persiana è parte fissa del cast del reality dove ha il ruolo di comunicare il sentiment del web.

Stando inoltre alle ultime indiscrezioni, pare che fra poco Alfonso Signorini sarà costretto a dire addio al doppio appuntamento del programma. Questo è quanto dichiarato da ‘Casa Pipol’ e ‘Blog Tv’:

Ci sono dei rumors che si intrecciano in rete, diamo l’ufficialità: il Grande Fratello Vip da metà novembre andrà in onda almeno fino a gennaio, per poi riprendere con doppio appuntamento, solo il lunedì. Fino a Natale e Capodanno, per poi riprendere con il doppio appuntamento.