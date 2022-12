GF Vip, Sonia Bruganelli mancherà per quattro puntate: ecco chi la sostituirà

Nel corso delle ultime ore il nome di Sonia Bruganelli è tornata ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni è emersa la notizia secondo cui l’opinionista del Grande Fratello Vip mancherà per quattro puntate nel reality causa vacanze di Natale. Scopriamo insieme chi la sostituirà.

Anche quest’anno Sonia Bruganelli trascorrerà le vacanze di Natale a Dubai insieme al marito Paolo Bonolis e alla sua famiglia. Per questo motivo l’opinionista del Grande Fratello Vip no sarà presente in studio per ben quattro settimane. In questi giorni sta circolando il nome della persona che la sostituirà.

A svelare la notizia è stato lo stesso Alfonso Signorini che, durante l’ultima puntata del reality, ha rivelato:

Sapete tutti che Sonia per un po’ non sarà con noi. E la sostituiamo indovinate con chi. Con voi due! Sì ho scelto voi due Pretelli e Soleil come opinionisti d’eccezione del Grande Fratello Vip.

E, continuando, il padrone di casa del Grande Fratello Vip ha dichiarato:

Siete pronti? Ragazzi preparatevi e non fatemi fare brutte figure mi raccomando. Dovete essere sempre sul pezzo. Sole anche te mi raccomando. Il pubblico è pronto alla quadrupla dose di bastardini. Saremo un covo di vipere e bastardini. Non vedo l’ora di avervi accanto a me quindi a presto ragazzi e davvero preparatevi per questo nuovo ruolo.

Dunque grandi novità quelle annunciate da Alfonso Signorini. Non ci resta che aspettare le prossime puntate del Grande Fratello Vip per scoprire Soleil Sorge e Pierpaolo Petrelli nelle vesti di nuovi opinionisti del reality. Come se la caveranno i due in questo nuovo ruolo? Non ci resta che scoprirlo nelle prossime puntate.

Per quanto riguarda Giulia Salemi e Orietta Berti, invece, c’è da dire che per le due donne non ci saranno cambiamento, in quanto manterranno i loro ruoli di sempre.