GF Vip, segnalazione su una concorrente: ecco che lavoro farebbe

Il Grande Fratello Vip durerà fino a marzo per 6 mesi. Dopo il test dello scorso anno anche questa volta si è deciso di prolungare il programma fino a primavera. Per questo in corso d’opera sono diversi i concorrenti che varcano la porta rossa per fare il loro ingresso in casa.

L’ultima arrivata è stata Dana Saber, 29 anni, modella, attrice originaria del Marocco. La ragazza è entrata in casa come concorrente. Per presentarla il Grande Fratello ha tirato fuori dal passato una vecchia frequentazione tra la modella e Antonino Spinalbanese.

Fonte: web

Siamo a circa 6-7 anni fa e l’ex compagno di Belen Rodriguez muoveva i suoi primi passi da hair stylist. Ad Antonino è stato dato un misterioso pacco con all’interno una sciarpa. Il giovane inizialmente ha detto di non ricordare, poi ci ha pensato Dana a schiarirgli le idee.

“Torniamo indietro di 6-7 anni, un pomeriggio piovoso, muovevi i tuoi primi passi come hair stylist. Tra le donne a cui avevi tagliato i capelli ce ne era una talmente bella che l’hai fermata e gli hai chiesto di aspettarti a fine turno. Sei andato con lei e gliela hai avvolta intorno al collo” – le parole di Alfonso.

“Ci siamo sentiti un po’, ci siamo visti, abbiamo preso solo un drink. Ha perso il nonno in quel periodo e poi non ci siamo più incontrati, mi è dispiaciuto. L’ho conservata perché era un bel gesto, è stato molto carino, fin da subito si è preoccupato per me” – ha detto poi Dana che è stata accompagnata in casa da Antonino ed accolta da tutti.

Ma in questi primi giorni di permanenza ecco che sui social stanno circolando alcune indiscrezioni sulla sua persone. A darle è stato Amedeo Venza esperto di gossip molto seguito su Instagram.

Amedeo ha dichiarato tra le sue Instagram Stories di essere venuto in possesso di informazioni piuttosto compromettenti sul conto della giovane. Ha divulgato alcuni screenshot di utenti che dichiarano di conoscere molto bene Dana. Le persone in questione hanno insinuato che la giovane svolga la professione di escort. A conferma di ciò sono stati mandati anche gli screen di alcune conversazioni intercorse tra la donna e alcuni presunti clienti in cui ci si accorderebbe sul luogo dell’appuntamento.

Amedeo ha voluto dissociarsi da queste segnalazioni limitandosi soltanto a pubblicare ciò che gli è arrivato. Vedremo se nelle prossime puntate Alfonso Signorini vorrà approfondire l’argomento con la stessa modella.