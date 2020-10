Forte anche dell’esito del televoto Adua Del Vesco si è trasformata da ‘vergine della valle’ a mistress vendicativa (e ovviamente la amo di più in queste vesti). Dopo la diretta su Canale 5 nella casa del GF Vip è scoppiata una litigata tra l’attrice siciliana e Tommaso Zorzi. I due ci sono andati giù pesante, soprattutto l’influencer, che ha dato della ‘pessima attrice’ alla sua coinquilina.

T: Hai smentito sul fatto che io e te ci siamo visti in albergo, quando ci sono i messaggi. Tu sei una bugiarda patologica.

A: Bravo, e così verrà fuori che io ho detto che Massimiliano è gay?

T: Di quello sai che non ci sono le telecamere.

A: Aria, via, non ti permetto ancora di usarmi.

T: Amore, ma tu pensi di essere Claudia Schiffer.

A: Io sono chi sono e non mi devi dire tu chi sono.

T: Ma secondo te io Tommaso Zorzi uso Adua Del Vesco?

A: Hai utilizzato una cosa e non te lo permetto più.

T: Sei una falsa, tenevi il rosario in mano guardando Massimiliano negli occhi dicendo ‘giuro che non ho mai detto che sei gay’.

A: Vattene, non te lo permetto più. Nominami, sparlami alle spalle che questo sai fare.

T: Ma non parlerò più di te.

A: Bravo, non nominarmi, non metterti il mio nome in bocca.

T: Ma chi ca**o sei? Ma con tutto quello che so fare uso te per emergere?

A: Usa quello che sai fare e non usare le mie situazioni per emergere. Ma chi sei tu che ti credi Dio?!

T: Tu non smascherare gli altri prima che conoscessi Massimiliano. E smettila di fare l’attrice perché reciti male.

A: Fai schifo, che schifo.

IL MODO IN CUI VA VIA DOPO AVERLE DETTO CHE RECITA MALE TOMMASO TI AMO #gfvip pic.twitter.com/r5g3XsZn62 — giusy (@gvccixgigi) October 6, 2020

Tommy: “ah e tesoro, reciti male”

*se ne va con la camminata di stile*

TU ZORZI SALVI QUESTO PROGRAMMA, SOLO E L’UNICO #GFVIP pic.twitter.com/T6Y7B9oKt9 — Hayley🧡 (@dolanmyloves) October 5, 2020

Adua si è sfogata anche con le sue amiche, Dayane Mello e Myriam Catania.

“Mi fa schifo. Che ca**o me ne frega di chi ho davanti. Inutile che viene da me a insultarmi, che faccio devo stare zitta e mi faccio insultare da Tommaso Zorzi? Per me lui sarà invisibile qui dentro. […] certe cose le ha dette a tutti. Perché è inutile che parla a me e tenta di darmi lezioni di vita, perché lezioni di vita lui a me non ne dà. Per me non esiste, non decide lui quando io devo parlare con lui”.

Mi spiace per Franceska (doveva uscire Zelletta), ma sono felice che sia rimasta Rosalinda, questa ragazza ci regalerà altre soddisfazioni.

