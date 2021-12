Scontro di fuoco, nelle ultime ore, al Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni a causa di una frase che la Sorge ha rivolto alla Codegoni: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare…” Ad assistere alla scena sono state Manila Nazzaro, che ha subito deviato la conversazione su un altro argomento, e Katia Ricciarelli che ha suggerito all’amica di non intromettersi.

Successivamente, Sophie si è confrontata con Giucas Casella sulle parole della Sorge: “A parte il fatto che io non sono proprio di plastica. Anche poi se lo fossi? Anche se io fossi di plastica… E non lo sono visto che si è rifatta dalla testa ai piedi, lei, che la smettesse che si è rifatta tutta la faccia. Naso, labbra, zigomi e poi mi rompe il ca**o. Pensa te”.

Dal canto suo, Soleil Sorge ha spiegato ad Alex e Katia: “Ho detto la verità. Non è che dici è una cosa brutta, negativa o positiva. Semplicemente è un dato di fatto. 19 anni sei più piena di plastica che di personalità. Tutto qui. Non ho detto questo, però è quello che sto dicendo…”.

In seguito, le due hanno litigato duramente e la Codegoni si è chiusa in camera in compagnia di Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassié, alle quali ha confidato: “Basta voglio andare via, non ce la faccio più, voglio andare a casa. Essere umiliata gratuitamente e si permette ancora di parlare di comodini e robe del genere. Ma guarda lei cosa sta facendo”, ha dichiarato l’ex tronista a proposito della situazione con Belli, e ha continuato:

“Io non sono come lei, non infango le persone anche se potrei farlo”, per poi terminare insinuando che l’attore e la show girl si siano messi d’accordo prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip: “Si permette ancora di parlare. Io perché sono buona e cara, ma sapevo già tutto prima di entrare. Meglio che non mi faccia parlare”. (in collaborazione con ultimora.news)