Qualche settimana fa Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti al Grande Fratello Vip la sagoma di una new entry e Andrea Zelleta ha subito riconosciuto un suo amico: “Lui lo conosco bene è Simone Susinna! Lui ha fatto pure L’Isola dei Famosi. Sono sicuro che sia lui, siamo amici. Sono contento che arriva pure lui dai“.

Zelletta vuole Simone Susinna al #GFVip ed io sono d’accordo con lui pic.twitter.com/3xDifKQzq2 — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 16, 2020

Qualcosa però è andato storto perché l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi non è tra i nomi dei nuovi vipponi (domani entreranno Stefano Bettarini e Giulia Salemi). Come mai l’ex di Mariana Rodriguez (sì, quella della campana tibetana) non varcherà la soglia della casa più spiata d’Italia? A rispondere a questa domanda è stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo.

“È finita la bella storia d’amore tra Simone Susinna e la bella modella Ana Moya Calzado. Lui, ex di Mariana Rodriguez, sarebbe dovuto entrare al Grande Fratello Vip fin dall’inizio. Ma Simone Susinna per contratto aveva una pubblicità da realizzare di cui ne è stato testimonial. Nel mentre Simone, per dimenticare Mariana Rodriguez, aveva iniziato una relazione con la modella spagnola Ana Moya. Giornalettismo vi rivela che la storia tra i due è finita. E se da un lato le porte del “Grande Fratello Vip” non si riapriranno più per Susinna, per la ragazza c’è profumo di Isola dei Famosi, emergenza “Covid” permettendo”.

Sono sicuro che Susinna ci avrebbe regalato tante gioie sotto la doccia al Grande Fratello Vip. Se però la produzione è a corto di manzi (magari anche svegli) io suggerirei la mia vera crush…

Simone Susinna, i video a L’Isola dei Famosi.