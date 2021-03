Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati tra i protagonisti dell’edizione del Grande Fratello Vip appena conclusasi con la vittoria di Tommaso Zorzi. La coppia, archiviata l’esperienza del reality show di Canale 5, appare già proiettata verso un futuro insieme, come attestano i loro recenti post su Instagram. L’ex velino ha infatti scritto: “L’esperienza più bella della mia vita si è conclusa in un modo strepitoso! Mai avrei pensato di arrivare in finale ad un passo dalla vittoria! Sono felicissimo perché ho sentito tutto il calore ed il supporto che mi avete dato, vi sarò per sempre grato! Onorato di aver partecipato al Grande Fratello e di aver conosciuto la mia piccola Giulia”.





