GF Vip, Riccardo Fogli entrerà nella casa più spiata d’Italia: ecco tutti i dettagli

Nella casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Nel corso delle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni riguardo il reality più amati del piccolo schermo italiano. Stando dunque alle voci in circolazione, pare che un nuovo concorrente si stia preparando a fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà. Questa volta Alfonso Signorini ha puntato alto, dal momento che Riccardo Fogli sarà uno dei nuovi concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip.

In queste ultime ore il portale ‘TvBlog’ ha rivelato alcuni gossip riguardo il Grande Fratello Vip. Secondo le voci in circolazione, pare che lunedì 12 dicembre Riccardo Fogli farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. L’ex membro dei Pooh non è nuovo al mondo dei reality. Nel 2019, infatti, il cantante era sbarcato in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi.

Stando a quanto dichiarato da ‘TvBlog’, Riccardo Fogli, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, aveva affermato che non avrebbe più partecipato a nessun reality. A quanto pare, però, l’artista avrebbe cambiato idea e, stando a voci in circolazione, pare che per entrare nella casa di Cinecittà, avrebbe cambiato tutti i suoi programmi.

GF Vip, oltre a Riccardo Fogli anche Milena Miconi si prepara ad entrare nella casa più spiata d’Italia

Riccardo Fogli non sarà l’unico concorrente a fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà. Pare infatti che anche Milena Miconi si stia preparando a diventare una delle Vippone di Alfonso Signorini.

La notizia del possibile ingresso dell’ex reginetta del Bagaglino nella casa del Grande Fratello Vip è stata rivelata dal settimanale ‘Oggi’ con queste parole:

Il Grande Fratello Vip è destinato a diventare una sorta di ‘agenzia di ricollocamento’ delle vecchie glorie del Bagaglino. Tra qualche settimana entrerà nella Casa Milena Miconi (50 anni).

E, continuando, il settimanale ha aggiunto: