Al Grande Fratello Vip non mancano mai le emozioni e spesso la permanenza nella casa più spiata d’Italia offre ai concorrenti l’occasione per confrontarsi con i propri sentimenti e con le scelte del passato, come sta accadendo a Pierpaolo Pretelli che, soprattutto dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci e appurato che tra loro non può esserci altro se non una bella amicizia, si è ritrovato a pensare sempre più insistentemente alla sua ex compagna Ariadna Romero. Così, Alfonso Signorini, conduttore del reality show di Canale 5, ha organizzato per l’ex velino un’emozionante sorpresa nel corso della diretta di lunedì 21 dicembre e lo ha invitato a recarsi nella Mystery Room, dove Pretelli si è ritrovato di fronte proprio le immagini che lo ritraevano con la sua ex Ariadna Romero.

