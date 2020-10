Mercoledì notte mentre Enock stava pregando Pierpaolo gli ha lanciato una ciabatta, ma ad Elisabetta Gregoraci non è piaciuto quel modo di scherzare di Pretelli e l’ha rimproverato. Per mezza giornata l’ex velino ha tenuto il muso e poi ha preso da parte “l’amica speciale” e l’ha accusata di averlo offeso con un termine molto forte.

“Tu mi hai detto una cosa non bella. Una parola non carina che non è la prima volta che mi sento dire, un termine brutto che non voglio ripetere. Non posso ripeterla, perché è una parola che nei litigi brutti mi è stata detta da una mia ex. No, non è rinco, è una parola brutta e il modo, non è una parola bella. Ci sono rimasto male, poi a questa parola io do un peso. Non mi hai detto ‘lascialo perdere’, ma era un’altra cosa. Questa è una cosa forte non è una cosetta”.