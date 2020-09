Durante la cena di ieri sera i concorrenti del Grande Fratello Vip parlavano dei cibi particolari che hanno assaggiato nella loro vita. Massimiliano Morra ha detto di andare pazzo per il Casu Frazigu, il famoso “formaggio con i vermi”. La contessa Patrizia De Blanck ha risposto che non mangerebbe mai il tipico prodotto sardo, ma ha poi aggiunto di aver provato la carne di topo a L’Isola dei Famosi, lasciando di stucco i suoi coinquilini.

“Il formaggio con i vermi mi fa schifo non lo mangerei mai. Mangiatevelo voi. Però ho assaggiato il topo, la carne di sorcio. Ero a L’Isola dei Famosi e dopo una prova ho mangiato un topo. Perché? Oh, quando c’hai fame! Mia figlia ha mangiato il serpente, però alla fine quello va bene è come un’anguilla, non fa così schifo. Poi nella mia vita ho assaggiato anche la rana, ma quella è buonissima. Il topo aveva anche la coda, era proprio un topo intero capite?”