Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha parlato del GF Vip ed ha sottolineato come quest’anno, al contrario delle passate edizioni, non c’è nessuno sportivo nel cast.

Una scelta dettata da una serie di fattori dato che alcuni sportivi che sono stati contattati – per un motivo o per un altro – non hanno potuto partecipare, mentre altri sono stati scartati in fase di scremazione. Fra questi ultimi gli ex calciatori Nicola Ventola e Davide Bombardini.

“Ci sono state diverse trattative che non sono andate a termine con alcuni sportivi come Nicola Ventola e Davide Bombardini che hanno ricevuto un NO da parte del Grande Fratello, anche se sui social si sono divertiti a dire che sono stati loro a rifiutare”.

Fra gli sportivi che invece hanno rifiutato e non sono potuti andare, Parpiglia ha nominato l’ex calciatore Marco Borriello, il pilota Andrea Iannone e la pallanuotista Giulia Viacava.

“Il sogno proibito è stato Marco Borriello, che però non siamo riusciti neanche a portare in una fase di trattativa ed Andrea Iannone, che però non è potuto venire per i motivi che sappiamo. C’è un altro contratto che non è andato a buon fine ed era una storia bellissima, era una pallanuotista che ha mollato la sua carriera ed è diventata infermiera Covid. Una storia stupenda, si chiama Giulia Viacava. Era una storia fantastica, ma ha ripreso a fare la sportiva e quindi non è potuta entrare in casa. Al provino era piaciuta tantissimo”.

GF Vip, svelata una nuova trattativa

Parpiglia ha poi svelato che c’è un nome in trattativa che potrebbe entrare in casa nelle prossime settimane e le sue iniziali sarebbero E. G.

“L’altro nome non posso dirlo perché è in trattative in questo momento, ma le sue iniziali sono E. di nome e G. di cognome”.

E.G.?

Oh chi sarà mai…