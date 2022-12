GF Vip, notte movimentata nella casa: urla e dolori, un medico costretto ad intervenire

All’interno della casa del GF Vip i colpi di scena non mancano mai. Questa è stata una notte senza ombra di dubbio movimentata e che ha messo alla prova tutti i Vipponi. Un concorrente ha infatti avvertito un serio malore durante la notte, per questo motivo un medico è stato costretto ad intervenire. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Questa notte nella casa del Grande Fratello Vip è successo di tutto. Sarah Altobello ha avvertito un malore che ha richiesto l’intervento di un medico. Nel dettaglio, la gieffina ha iniziato ad avere paura quando ha scoperto che non riusciva più a muoversi.

In seguito a quanto accaduto un medico è stato costretto a fare il suo ingresso in casa. Dopo l’intervento dei soccorsi, Oriana Marzoli ha confessato che anche un’altra sera Sarah Altobello ha avvertito lo stesso problema, anche se però non così grave. Queste sono state le parole che Sarah ha rivolto ai suoi compagni di avventura durante il malore:

Ahia, ahia… Chiama qualcuno, Albe, aiutami. Non posso muovermi, sto malissimo. Ha fatto crack, non riesco a muovere il costato […] C***o, mi sono spezzata qualcosa.

In seguito al malore che ha colpito la Vippona durante la notte, la regia ha deciso di ripristinare la situazione facendo intervenire un medico.

GF Vip, Oriana Marzoli e la rivelazione choc su Antonino Spinalbese

Questa notte, però, un altro evento ha scosso la casa più spiata d’Italia. Si tratta della rivelazione choc di Oriana Marzoli. La gieffina ha infatti raccontato a Daniele Dal Moro che Antonino Spinalbese le avrebbe chiesto di dire una bugia. A riguardo, queste sono state le sue parole: