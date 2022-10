GF Vip, Nikita Pelizon rivela l’identità del suo fidanzato: ecco chi è e cosa fa

Nikita Pelizon è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per chi non la conoscesse, Nikita è una modella e influencer ed ha partecipato alla scorsa edizione di Pechino Express in coppia con l’amica Helena Prestes, arrivando in finale. Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip la gieffina ha confessato di avere qualcuno che l’aspetta fuori. Ecco chi è l’uomo che ha rubato il cuore dell’influencer e cosa fa.

All’interno della casa più spiata d’Italia Nikita ha più volte dichiarato di essere entrata da single. Negli ultimi giorni, però, l’influencer ha cambiato la sua versione affermando che fuori la casa di Cinecittà c’è qualcuno che l’aspetta.

Qualche giorno fa la gieffina ha ricevuto un aereo su cui si è potuto leggere:

222 Nik sei il mio angelo, Mi manchi tanto Amorigno.

Nel corso dell’ultima puntata Alfonso Signorini ha lanciato in diretta un vero e proprio scoop. Il padrone di casa ha infatti detto a Nikita di essere stato contattato dal suo fidanzato.

A riguardo, queste sono state le parole del conduttore:

Il tuo ragazzo mi ha scritto, proprio a me, inviandomi un messaggio privato su Instagram. Lui si è presentato come tale, una persona che si sente molto legato a te.

Dopo le parole del conduttore, la gieffina ha confessato che c’è qualcuno ad aspettarla una volta terminata la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip. Ma chi è il fidanzato di Nikita Pelizon e cosa fa nella vita?

A lanciare lo scoop è ancora una volta il settimanale ‘Chi’. Qualche settimana fa, infatti, il giornale diretto da Alfonso Signorini ha rivelato l’identità dell’uomo, un imprenditore milanese attivo nel campo della ristorazione.

Riguardo il suo presunto fidanzato, Nikita ha rivolto ad Alfonso Signorini queste parole: