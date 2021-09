Il botta e risposta social tra Niccolò Centioni e Micol Olivieri ha intrattenuto tutti gli amanti del gossip in questi strascichi d’estate. Qualcuno si è anche augurato di vedere i due attori de I Cesaroni nella casa del GF Vip.

“Comunque se Alfonso Signorini fosse sul serio furbo avrebbe piazzato Niccolo Centioni nel cast del GF Vip e preparato tutto per un confronto epico vs Micol. Ma no portiamoci gente sconosciuta”.

Comunque se Alfonso Signorini fosse sul serio furbo avrebbe piazzato Niccolo Centioni nel cast del GFVIP e preparato tutto per un confronto epico vs Micol. Ma no portiamoci gente sconosciuta. — ²⁸ ◟̽◞̽ (@flawslou) September 2, 2021

Il 28enne ha condiviso i tweet che si auguravano di vederlo nella casa del GF Vip ed ha lanciato l’hashtag ‘Centioni al GF Vip‘. Non contento Niccolò ha anche fatto un appello ai suoi follower: “Taggate tutti Alfonso Signorini“.

Ok la voglia di partecipare ad un programma, ma…



Più che al Grande Fratello Vip, Centioni e la Olivieri li avrei visti bene nell’ascensore di Live Non è la d’Urso. Anche perché esaurita questa lite a tutti noi sta più che bene ricordarli con tanto affetto per i Cesaroni.

Niccolò Centioni e l’appello a Signorini per il GF Vip.

Micol Olivieri e lo sfogo contro Niccolò.

Micol Olivieri e il dissing a Niccolò Centioni era tutto ciò di cui avevo bisogno.pic.twitter.com/FpL3tKMPrf — Vale✨♈️ TINA PER COTOLETTA (@iosonoestanca) August 31, 2021

Micol Olivieri aka Alice @ Niccolò Centioni aka Rudi: pic.twitter.com/4iEnHwb4OT — ☆ℓ’ɑღอυʀ☆ #IncazzataGirlSummer🤬 (@rosyb98) August 31, 2021

Le shade di Centioni per l’ex collega.