Nelle scorse settimane Tommaso Zorzi ha detto (probabilmente in maniera ironica) al GF che vorrebbe almeno un altro concorrente gay per vedere se può nascere un flirt. Ieri però l’influencer ha dichiarato che spera nell’ingresso di ragazzi LGBT nella casa per avere intorno anche persone simili a lui, con interessi in comune per passare del tempo con “chi è più vicino sotto tanti punti di vista”.

Bene, Alfonso Signorini e gli autori potrebbero aver ascoltato le richieste del concorrente. Oggi a Pomeriggio 5 Alan Fiordelmondo ha rivelato che probabilmente nelle prossime puntate sbarcherà al GF Vip un ragazzo omosessuale. Il noto paparazzo ha dato qualche indizio, ha detto che il “vippone” in questione ha fatto altri programmi tv, è stato in vacanza con Zorzi ed era un papabile concorrente di questa edizione, ma è stato scartato.

“C’è un’altra notizia qui. Ho un bello scoop ch riguarda la casa del GF Vip. Si vociferano nuovi ingressi nel reality. Sapete che nei giorni scorsi Tommaso Zorzi ha dichiarato che avrebbe voluto qualcuno con cui interagire, che però non fosse una donna o un ragazzo etero. Voleva qualcuno più vicino a lui. Si dice che entrerà nella casa un ragazzo gay che ha già partecipato ad altri programmi televisivi. Questo in modo da sollazzare in maniera particolare il percorso di Tommaso. Questo è una persona con cui lui la scorsa estate ha fatto una vacanza in Sicilia. La persona in questione doveva entrare nella casa, ma all’ultimo momento è stato scartato”.

Mi pare palese che Alan stesse parlando di Claudio Sona, visto che l’ex tronista è stato in Sicilia con Tommaso, ha fatto Uomini e Donne ed era nella lista di personaggi pronti a entrare al GF Vip 5. Spero che il rumor sia vero, anche se personalmente preferirei l’ingresso di Mario Serpa, visto che in passato ha litigato duramente con Zorzi (e pare sia scattata una querela per l’ex corteggiatore).

+++ nuovo ingresso al #GFVIP Tommaso #Zorzi vuole un coinquilino da corteggiare. Signorini lo accontenta subito. Starebbe pensando a Claudio Sona ex #uominiedonne, che #Zorzi già conosce. Dovrebbe entrare nelle prossime 2 o 3 puntate. pic.twitter.com/IbPKDm7t8d — Francesco Lauricella (@FraLauricella) October 13, 2020

Ultim’ora: molto probabile che uno tra i nuovi concorrenti oltre a Brosio sia Claudio Sona amico di zorzi peraltro#GFvip — Marco (@Marco90081036) October 13, 2020

Claudio Sona, le parole del possibile nuovo concorrente su Tommaso.